Где взрослые могут получить вакцину от кори и дифтерии и хватит ли всем. Комментарий МЗ

23 января, 2018, 09:36

В Украине вакцина против кори для взрослых есть только в частных медучреждениях, а против дифтерии и столбняка можно вакцинироваться за госсредства

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая курирует в Минздраве закупки лекарств.

"Пока за деньги госбюджета взрослых не могут вакцинировать, поскольку, согласно украинскому законодательству, программа иммунопрофилактики кори рассчитана только на детей. Сейчас, благодаря экономии, которой достигает фонд ЮНИСЕФ при проведении закупок вакцин, у Министерства есть финансовая возможность закупить вакцины и для взрослых", - рассказала она.

Стефанишин отметила, что, кроме того, взрослые могут вакцинироваться за госсредства от дифтерии и столбняка.

"На данный момент в наличии есть три комбинированных вакцины, которые позволяют иммунизировать население от дифтерии - 9,7 млн доз. Этого количества вполне достаточно для проведения рутинной иммунизации населения против дифтерии. Кроме того, в четвертом квартале этого года планируется поставка еще более 6 млн доз комбинированных вакцин, которые могут использоваться для профилактики дифтерии", - добавила Стефанишин.

Также заместитель министра отметила, что по состоянию на 1 января этого года в Украине было 516 тыс. доз вакцин от кори.

"Они распределены по регионам. В настоящее время вакцина от кори есть. Это - бельгийский препарат, который закупает для Минздрава фонд ЮНИСЕФ. По мнению экспертов МЗ, этого должно хватить до следующей поставки, чтобы проводить иммунизацию против кори согласно календарю прививок и продолжать проводить вакцинацию детям, которые вовремя не прошли иммунизацию ", - рассказала она.

Стефанишин отмечает, что многие родители отказываются вакцинировать своих детей, потому что в Украине почти 10 лет идет активная антивакцинальная кампания.

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"В связи с чем у нас насчитывалось большое количество недовакцинированных детей, то есть тех, у которых нарушен календарь прививок, и они получили или одну дозу вакцины против кори из двух необходимых, или вообще никакой. Для того, чтобы решить эту проблему, с 2 августа министерство начало проводить усиленную иммунизацию от кори. К конца 2017 года года было провакцинировано около 65% недовакцинированных детей. И сейчас усиленная иммунизация продолжается ", - добавила она.

По ее словам, в апреле ожидается поставка 1 млн доз вакцин от кори. Следующая поставка в 900 тыс. доз вакцин ожидается в ноябре.

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.

В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.

Супрун также заявила, что Минздрав хочет внести изменения в законодательство, которые усилят ответственность за отказ от вакцинации.

Ранее известный детский врач Евгений Комаровский отметил необходимость вакцинации от кори, потому что после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии.

В связи с опасностью дифтерии и низким уровнем охвата прививками в Украине, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых.