ЕС убрал 8 стран из "черного списка" оффшоров, но обещает за ними пристально присматривать

23 января, 2018, 12:45

ЕС исключил 8 стран и территорий из списка юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельную категорию юрисдикций, которые подлежат пристальному мониторингу", - говорится в сообщении.

Совет ЕС пояснила, что исключение стран из черного списка офшоров базируется на экспертной оценке обязательств на самом высоком политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранению недостатков, определенных ЕС.

"Наш перечень уже доказал свою ценность. Юрисдикции по всему миру работали над тем, чтобы взять на себя обязательство реформировать свою политику", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая председательствует в Совете ЕС.

В черном списке налоговых гаваней и в дальнейшем остаются 9 стран и территорий. В то же время Решение Совета ЕС содержит рекомендации по сокращению этого списка в случае выполнения необходимых шагов.

Юрисдикции, которые останутся в "черном списке", это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

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ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередного утечки оффшорных документов под названием Panama Papers. В "списке" попали 17 юрисдикций за пределами Евросоюза, которые на то время не соответствовали стандартам ЕС, но взяли на себя обязательства изменить свои налоговые правила. Представители ЕС заявили, что цель такого решения - убедить юрисдикции стать более прозрачными.

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