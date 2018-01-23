Добыча полезных ископаемых в космосе спровоцирует мировой кризис. Ученые объясняют, почему

23 января, 2018, 11:23

Добыча полезных ископаемых в космосе может нарушить глобальную экономику, обесценить драгоценные металлы и вызвать политический кризис

Как пишет Wired, этому может воспрепятствовать новый международный договор, но шансы на его принятие крайне небольшие.

Представьте себе 2035 год. Население Земли резко возросло, люди добыли все полезные ископаемые, которые могли, и пытаются найти альтернативные источники энергии, металлов и других ресурсов, необходимых для поддержки мировой экономики.

В январе 2035 года американская компания первой отправилась в космос, вытащила из недр астероида тонны полезных ископаемых и доставила их на Землю. Цена на золото и платину упала в два раза.

Такое задание для ролевой игры поставили студентам в 2014 году, результаты которой использовали в своем исследовании ученые из Тель-Авивского университета. По их мнению, такой сценарий приведет к политической и экономической дестабилизации, а компромиссного решения найдено не будет.

Что говорит закон

"Сейчас закон, касающийся космической добычи полезных ископаемых крайне непонятен и должен претерпеть серьезные правовые и политические изменения", - говорит Джоан Габринович, профессор космического права на юридическом факультете Пекинского технологического института.

Действующие международные договоры, включая принятый в 1967 году "Договор о космосе", никак не регламентируют добычу полезных ископаемых в космосе. В одном из них речь идет о частной собственности, но не об эксплуатации "земель" или добычи ресурсов, о которой в те годы никто не думал.

В условиях отсутствия политического согласия между странами, США и Люксембург пошли другим путем, принимая локальные законы.

Еще в 2015 году в США приняли закон "О конкурентной способности в области коммерческих космических запусков". То есть, там в одностороннем порядке позволили своим космическим компаниям добычу, присвоение, владение, транспортировку и продажу ресурсов других небесных тел, включая астероиды.

В 2017 году к ним присоединился Люксембург, который принял аналогичный закон "О легализации промышленной добычи полезных ископаемых в безвоздушном пространстве частными компаниями". Это спровоцировало Японию и ОАЭ начать разработку подобных правовых актов.

Подобные законы позволят компаниям выше указанных стран первыми заняться добычей полезных ископаемых на других планетах и астероидах Солнечной системы и монополизировать данный рынок.

Издание отмечает, что такая концентрация ресурсов приведет к еще большему отрыву американской и европейской (если местные компании начнут летать через Люксембург) экономик от других стран.

Первая попытка прийти к согласию будет сделана весной 2018 года на заседании юридического подкомитета Комитета ООН по мирному использованию космического пространства в Вене.

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Против легализации и признания маштабного добычи полезных ископаемых в космосе выступает Россия. МИД совместно с корпорацией "Роскосмос" разработали имплементационное соглашение к "Договору о космосе", которое планируют представить на том же заседании юридического комитета ООН. Если такая инициатива будет принята, то запрет на присвоение космических объектов и их ресурсы станет обязательным.

Как пишет CNBC, по прогнозам аналитиков космическую отрасль в ближайшие 30 лет ожидает колоссальный рост. Ожидается снижение цен на запуски, распространение частных компаний, популярность многоразовых ракет и увеличение инвестиций.

Но если международное законодательство будет мешать частным корпорациям получать выгоду из полетов в космос, индустрия может потерять колоссальные инвестиции.

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