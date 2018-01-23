День в зоне АТО прошел без обстрелов, - штаб

23 января, 2018, 19:11

От начала суток вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе в полной мере сохраняется режим прекращения огня

Об этом информирует в Facebook пресс-центр сил АТО.

"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей, добавили в штабе.