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День в зоне АТО прошел без обстрелов, - штаб

От начала суток вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе в полной мере сохраняется режим прекращения огня

Об этом информирует в Facebook пресс-центр сил АТО.

"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей, добавили в штабе.

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