День в зоне АТО прошел без обстрелов, - штаб
23 января, 2018, 19:11
От начала суток вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе в полной мере сохраняется режим прекращения огня
Об этом информирует в Facebook пресс-центр сил АТО.
"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении.
Подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей, добавили в штабе.
- 22 января российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.
- 22 января в результате вражеского минометного обстрела погиб один военнослужащий ВСУ.
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