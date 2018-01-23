Более 100 населенных пунктов до сих пор остаются без света

23 января, 2018, 08:39

Вследствие непогоды по состоянию на утро 23 января 109 населенных пунктов в четырех областях остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Одесской области без света остаются 68 населенных пунктов, в Черкасской - 24, в Херсонской - 10, а в Запорожской - 7.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Одновременно в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Спасатели отчитываются, что для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больниц города задействованы две передвижные электростанции ГСЧС. Вилково обеспечено водоснабжением и теплоснабжением частично. В городской больнице оборудован пункт обогрева.