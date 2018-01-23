 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Более 100 населенных пунктов до сих пор остаются без света

Вследствие непогоды по состоянию на утро 23 января 109 населенных пунктов в четырех областях остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Одесской области без света остаются 68 населенных пунктов, в Черкасской - 24, в Херсонской - 10, а в Запорожской - 7.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Одновременно в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Спасатели отчитываются, что для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больниц города задействованы две передвижные электростанции ГСЧС. Вилково обеспечено водоснабжением и теплоснабжением частично. В городской больнице оборудован пункт обогрева.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать