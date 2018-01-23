Более 100 населенных пунктов до сих пор остаются без света
23 января, 2018, 08:39
Вследствие непогоды по состоянию на утро 23 января 109 населенных пунктов в четырех областях остаются обесточенными
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Одесской области без света остаются 68 населенных пунктов, в Черкасской - 24, в Херсонской - 10, а в Запорожской - 7.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Одновременно в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Спасатели отчитываются, что для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больниц города задействованы две передвижные электростанции ГСЧС. Вилково обеспечено водоснабжением и теплоснабжением частично. В городской больнице оборудован пункт обогрева.
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