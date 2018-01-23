Apple может прекратить производство iPhone X. Почему

23 января, 2018, 15:48

Спрос на новинку от Apple - iPhone X - оказался значительно ниже, чем ожидалось, поэтому компания может прекратить его производство уже летом

Об этом пишет Нypebeast.

По данным аналитиков KGI, в первом квартале этого года Apple продаст 18 млн iPhone, тогда как ранее ожидаемые продажи находились в пределах 20-30 млн.

Специалисты связывают это с тенденцией увеличения срока эксплуатации смартфона в китайских пользователей, что уже повлияло на прогнозы по продажам брендов Huawei и OPPO.

Кроме того, в KGI отмечают, что китайские потребители отдают предпочтение большим экранам, а формат дисплея iPhone X и его "бровь" уменьшают полезную площадь до уровня ниже iPhone 8 Plus, чем и недовольны потенциальные покупатели.

Кроме этого, аналитики считают, что Apple совсем снимет с производства инновационную модель уже в середине 2018 года, когда начнется производственный цикл трио следующего поколения, которое будет включать два OLED-смартфона (в том же формате, что и сейчас, а также Plus-версия с 6,5 панелью) и один IPS-вариант с 6,1 экраном.

Существующий iPhone X может остановиться на отметке 62 млн проданных единиц, тогда как ожидания находились в пределах 80 млн.

В целом эксперты ожидают от компании умеренного роста продаж смартфонов в первой половине 2018 (в пределах 5%) за счет хороших продаж iPhone 7 и iPhone 6. Ближайший квартальный отчет будет опубликован 1 февраля.

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