Apple может прекратить производство iPhone X. Почему
Об этом пишет Нypebeast.
По данным аналитиков KGI, в первом квартале этого года Apple продаст 18 млн iPhone, тогда как ранее ожидаемые продажи находились в пределах 20-30 млн.
Специалисты связывают это с тенденцией увеличения срока эксплуатации смартфона в китайских пользователей, что уже повлияло на прогнозы по продажам брендов Huawei и OPPO.
Кроме того, в KGI отмечают, что китайские потребители отдают предпочтение большим экранам, а формат дисплея iPhone X и его "бровь" уменьшают полезную площадь до уровня ниже iPhone 8 Plus, чем и недовольны потенциальные покупатели.
Кроме этого, аналитики считают, что Apple совсем снимет с производства инновационную модель уже в середине 2018 года, когда начнется производственный цикл трио следующего поколения, которое будет включать два OLED-смартфона (в том же формате, что и сейчас, а также Plus-версия с 6,5 панелью) и один IPS-вариант с 6,1 экраном.
Существующий iPhone X может остановиться на отметке 62 млн проданных единиц, тогда как ожидания находились в пределах 80 млн.
В целом эксперты ожидают от компании умеренного роста продаж смартфонов в первой половине 2018 (в пределах 5%) за счет хороших продаж iPhone 7 и iPhone 6. Ближайший квартальный отчет будет опубликован 1 февраля.
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- Напомним, Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров.
- Занижение скорости процессоров объяснили природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры.
- Впоследствии против компании подали два коллективных иска в США. Иски подали в Калифорнии и Чикаго группы, которые представляют других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили "экономические убыткы".
- В Штатах дело могут квалифицировать как незаконное сокрытие существенной информации. По мнению юриста, это "прямое нарушение" законодательства по защите потребителей в трех штатах, где живут истцы, которых он представляет.
- Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone на сумму в $999999999000, то есть почти триллион. Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка — $100 миллионов.
- Доля компании Apple на рынке смартфонов значительно уменьшилась и в третьем квартале 2017 года составляла 60%.
- Apple извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Там заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов
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