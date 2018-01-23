Абитуриентам с оккупированных территорий и участникам АТО облегчили регистрацию на ВНО
Об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает "РБК-Украина".
Он отметил, что для жителей временно оккупированных территорий и участников антитеррористической операции будут созданы несколько облегченных условий регистрации на ВНО.
"Абитуриенты смогут отправлять соответствующие комплекты документов в региональные центры оценивания качества образования не только в бумажном виде, но им будет предоставлено право направлять их в электронном виде, электронными письмами", - отметил Карандий.
Также эти люди смогут пройти регистрацию на ВНО во время дополнительного времени - с 3 по 21 мая. Впрочем, если регистрироваться в этот период, то ЗНО можно будет пройти исключительно в дополнительную сессию.
"На данный момент продолжается регистрация на пробное независимое оценивание, до его завершения остается 8 дней. На сегодня этот процесс регистрации достаточно активный, и на 22 января зарегистрировалось уже 85 тысяч человек", - подытожил Карандий.
Он добавил, что пробное тестирование состоится 24 марта - по украинскому языку и литературе и 31 марта - по всем предметам.
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
Читайте также
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-