7 украинских стартапов, которые могут стать лучшими в сфере ІТ-технологий

23 января, 2018, 14:16

Беззвучные телефонные разговоры и умная клавиатура-корректор. Украинские претенденты на ежегодную премию от Product Hunt

Product Hunt - один из самых больших сервисов для поиска стартапов. Он ежегодно проводит премию Golden Kitty Awards среди лучших стартапов. В этом году в список попали семь украинских tech-проектов.

Grammarly Keyboard for iOS

номинация "Мобильное приложение года"

Украинская компания Grammarly представила мобильную клавиатуру для исправления ошибок в сообщениях на английском языке.

Клавиатура исправляет грамматические и пунктуационные ошибки. По словам авторов, алгоритмы Grammarly разработаны передовыми мировыми авторитетами в области лингвистических технологий. Они улавливают контекстуально не только грамматику и орфографические ошибки, а также запутанные предложения, и исправляют их.

PatentBot

номинация "Бот года"

Специалисты патентно-правовой фирмы Prima Veritas, юркомпании Juscutum и lexnet.io разработали чат-бота Patentbot для Facebook Messenger. Он облегчает услугу регистрации торговой марки для украинского бизнеса.

Подача заявки на регистрацию ТМ через Patentbot обойдется в 500 грн - в 3-4 раза дешевле средней по рынку цены.

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Через бота можно проверить, не занята ли торговая марка, а затем ввести необходимые для регистрации данные и оплатить услугу. На мобильных устройствах, с которых приходит 60% запросов, весь процесс от поиска до оплаты через Liqpay пользователь проходит не покидая мессенджер.

Гарнитура Hushme

номинация "самый странный продукт года"

Да, выглядит это устройство очень странно, но дизайн — ничто, когда сам инструмент сохраняет конфиденциальность ваших разговоров. Hushme превращает все, что вы говорите, на непонятный текст, а если люди стоят в метре от вас, то они совсем не услышат, что вы с кем-то разговариваете. Хотя устройство выглядит необычно и в использовании оно очень удобно.

Petcube Bites

номинация "самый странный продукт года"

Petcube Bites позволяет пользователю выдавать еду как награду удаленно или просто распределять порции через равные промежутки времени. Также устройство позволяет пользователям видеть, разговаривать и записывать видео любимца. Нам отличие от обычных камер, Petcube уникальна тем, что позволяет домашнему животному начать взаимодействие.

Каждый раз, когда домашний любимец увлекается камерой устройства, видеозапись включается автоматически. Потом клип передается владельцу в виде сообщения в приложении.

Собственники могут принять "запрос" видеозвонка от своего питомца, сохранить клип на автоответчик, поделиться им в социальных сетях или просто просмотреть его позже в приложении Petcube.

Flawless App

номинация "Дизайнерский инструмент года"

Flawless App - это продукт, который позволяет контролировать качество реализации мобильного дизайна и экономит время на редактирование. Flawless сравнивает мобильный дизайн с реализацией разработчика во время разработки и наочно подкрепляет ошибки.

Плагин для дизайнера автоматически генерирует гайдлайны. В свою очередь, разработчик прямо в своей среде разработки получает эти гайдлайны в виде готовых блоков кода.

Он просто перетягивает графические элементы прямо в код. После реализации разработчик может сравнить насколько то, что он сделал, соответствует дизайну, который должен был выйти в реальном времени.

Графический редактор Crello

номинация "Дизайнерский инструмент года"

Crello – это графический редактор от украинской компании Depositphotos. В нем можно готовить рекламные и промо-материалы без дизайнерских навыков, используя бесплатные шаблоны, фоны логотипы и т.д.

В Crello можно создавать графику в 29 готовых форматах: посты в соцсети, материалы для рассылок, страницы бренда, а также открытки, постеры, флаеры, подарочные сертификаты и прочее.

Сейчас в программе есть более 6000 бесплатных шаблонов и 10 000 элементов дизайна. Основные функции приложения не требуют оплаты.

Библиотека macOS-приложений Setapp

номинация "Продукт года"

Украинская компания-разработчик MacPaw запустила сервис Setapp - библиотеку избранных macOS-приложений от проверенных разработчиков с доступом по подписке.

Пользователи Setapp получат доступ ко всем приложениям, вместо того чтобы покупать каждую программу отдельно, как в официальном сторе Apple.

Стоимость фиксированная - за $ 9,99 в месяц (первый месяц пользования бесплатный).

Также в номинации соучредитель Flawless App Лиза Дзюба и основательница Adioma Анна Виталь вошли в список "Разработчик года".

Номинированны на премии iPhone X, iMac Pro, Echo Show от Amazon, блокчейн-технология Ripple, компании Илона Маска The Boring Company и Neuralink.