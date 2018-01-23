17 шахтеров получили ранения в ДТП на Донетчине, - глава профсоюза горняков
23 января, 2018, 11:17
В районе города Белицкое Донецкой области произошла авария, в результате которой 17 шахтеров обратились в больницу
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил, что в районе города Белицкое произошла авария с участием автобуса, который вез шахтеров на работу, и военного КРАЗа.
"17 шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", - подчеркнул Волынец.
- Напомним, 22 января около города Покровск Донецкой области из-за вспышки метана пострадали 8 шахтеров.
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