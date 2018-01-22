Жителей 7 областей сегодня накроют метели и сильный ветер

22 января, 2018, 10:01

В течение 22 и 23 января в некоторых областях Украины ожидается значительное осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что погода в течение 22-23 января значительно ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

В частности, там ожидаются:

сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя;

налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица;

усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы;

образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Отметим, по состоянию на 22 января 146 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях остаются обесточенными из-за непогоды.