Жителей 7 областей сегодня накроют метели и сильный ветер
22 января, 2018, 10:01
В течение 22 и 23 января в некоторых областях Украины ожидается значительное осложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что погода в течение 22-23 января значительно ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
В частности, там ожидаются:
- сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя;
- налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица;
- усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы;
- образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
Отметим, по состоянию на 22 января 146 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях остаются обесточенными из-за непогоды.
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