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За последние сутки на Донбассе погиб украинский военный, - штаб АТО

За последние сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что пророссийские боевики с начала суток шесть раз обстреляли украинские позиции. На Луганском направлении враг, посреди ночи, нарушил режим прекращения огня неподалеку Троицкого, где вел огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утреннее время.

В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений, оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и 120-ти и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого.

 

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