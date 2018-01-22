Искусственный интеллект не менее важен, чем открытие огня или электричества. Глава Google объяснил, почему
Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC, передает Recode.
Глава Google Сундар Пичаи назвал искусственный интеллект одной из важнейших технологий, над которой сейчас работает человечество. Он также добавил, что по значимости и степени своего влияния открытие ИИ потенциально превосходит открытие огня и электричества.
"Огонь способен убить человека. Но люди научились приручать его и извлекать от этого пользу", - отметил Пичаи.
По его мнению, так же людям следует поступить и с искусственным интеллектом. Обойдя препятствия, человечество сможет воспользоваться громадным потенциалом ИИ. Например, применить его для борьбы с климатическими изменениями или для разработки лекарств от рака.
Пичаи не считает, что роботы и алгоритмы оставят людей без работы, хотя и признает, что некоторые профессии уйдут в прошлое: "Возьмите для примера профессию рентгенолога. Или юриста. Или бухгалтера".
Глава Google также опубликовал на сайте NBC эссе о подготовке специалистов к изменениям на рынке труда. Пичаи уверен, что одно только изучение кодинга не поможет будущим специалистам сохранить работу.
Главным инструментом борьбы с безработицей директор Google считает регулярные учебные программы, доступные широким массам. Люди должны иметь доступ к курсам, которые можно освоить за короткий промежуток времени. В первую очередь это касается базовых цифровых навыков и мягких навыков.
"Мы не должны воспринимать образование как старт карьеры. Образование должно быть постоянным, простым и естественным процессом. Для этого необходимы легкие, гибкие и доступные курсы и учебные программы", - пишет Пичаи.
Как пример он приводит курс подготовки специалистов техподдержки в области IТ, который Google запустила на платформе Coursera. Онлайн-обучение позволит за 8-12 месяцев приобрести навыки для стартовой работы в крупных IТ-компаниях.
Обучение обойдется в сумму от $392 до $588, однако в 2018 году 10 000 жителей США смогут получить доступ к программе бесплатно за счет грантов от Google.
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