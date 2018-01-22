Верховный суд Испании отказался выдать европейский ордер на арест Пучдемона
22 января, 2018, 17:00
Верховный суд Испании отказал прокуратуре в выдаче европейского ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона
Об этом сообщает АР.
Испанский судья отклонил ходатайство прокурора страны о том, чтобы просить власти Дании арестовать отстраненного каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
Ранее государственный прокурор Испании попросил Верховный суд восстановить европейский ордер на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Дании. Политик прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.
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- Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
- 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.
- Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона выдвинули ряд обвинений, а тот в свою очередь бежал в Бельгию, подчеркивая, что он и до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.
- 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
- Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
- Теперь Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было отстранено после незаконного референдума о независимости.
- 10 января основные сепаратистские партии Каталонии договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на должность президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца.
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