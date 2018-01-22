Верховный суд Испании отказался выдать европейский ордер на арест Пучдемона

22 января, 2018, 17:00

Верховный суд Испании отказал прокуратуре в выдаче европейского ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает АР.

Испанский судья отклонил ходатайство прокурора страны о том, чтобы просить власти Дании арестовать отстраненного каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Ранее государственный прокурор Испании попросил Верховный суд восстановить европейский ордер на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Дании. Политик прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.

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