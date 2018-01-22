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Верховный суд Испании отказался выдать европейский ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отказал прокуратуре в выдаче европейского ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает АР.

Испанский судья отклонил ходатайство прокурора страны о том, чтобы просить власти Дании арестовать отстраненного каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Ранее государственный прокурор Испании попросил Верховный суд восстановить европейский ордер на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Дании. Политик прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.

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  • Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
  • 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.
  • Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона выдвинули ряд обвинений, а тот в свою очередь бежал в Бельгию, подчеркивая, что он и до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.
  • 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
  • Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
  • Теперь Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было отстранено после незаконного референдума о независимости.
  • 10 января основные сепаратистские партии Каталонии договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на должность президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца.
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