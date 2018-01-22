В Израиле расшифровали часть свитков Мертвого моря
Фрагменты свитков смогли перевести доктор Эшбаль Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов, который занимается библейскими исследованиями в Хайфском университете, информирует ВВС.
Манускрипты написаны специальным кодом, некоторые фрагменты были меньше 1 кв. см. Ученые расшифровали уникальный 364-дневный календарь, в котором есть древние еврейские праздники.
Ратсон и Бен-Дов отметили, что в свитках описывается два праздника, не упомянутые в Библии, но которые ест в кумранских свитках: праздники Нового вина и Нового масла. Исследователи говорят, что эти дни является продолжением праздника Шавуот, который "сегодня празднуют как день нового урожая пшеницы".
В свитках много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и II тысячелетиях до н.э.
Ученые также обнаружили, что по древнему календарю люди отмечали переход между сезонами. Историки уточнили, что расшифровать свитки им помогли записи между строками текста. С помощью этих заметок они обнаружили пропущенные даты в календаре.
"Похоже, что человек, написавший манускрипт, мог быть одним из лидеров этого сообщества, которое знало секретный шифр, но забыл упомянуть о нескольких праздниках, которые праздновала община", - отметил Ратсон.
- Первый свиток обнаружил в 1947 году молодой бедуинский пастух, искавший потерянную овцу в местности Кумран на северо-западном берегу Мертвого моря. Коллекция считается старейшей копией Библии, которую когда-либо находили. Она датирована IV веком до нашей эры.
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