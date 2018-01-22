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В Венеции японских туристов заставили заплатить 1100 евро за четыре стейка

Начальник полиции и мэр Венеции пообещали принять меры после того, как четыре японских туриста заявили, что им предъявили счет в размере 1100 евро за четыре стейка и тарелку жареной рыбы

Об этом сообщает The Guardian.

Еще три женщины из той же группы туристов сообщили, что их могли обсчитать в ресторане возле площади Сан-Марко, где они за три блюда из макаронных изделий и морепродуктов заплатили 350 евро.

"Мы тщательно рассмотрим этот эпизод в ближайшие дни. Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие японских туристов, которые подали жалобу. Если этот позорный случай будет подтвержден, то мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновных", - сказал мэр Луиджи Бругнаро.

Неизвестно почему туристы, которых обсчитали, не отказались оплачивать счет. Сообщается, что они подали жалобу, когда уже покинули город и вернулись в Болонью, где учатся.

Представитель ресторана, который, согласно местным СМИ, принадлежит китайским инвесторам и управляется египтянами, сказал журналистам, что "не заметил никаких проблем с японскими клиентами".

  • Это уже не первый случай, когда владельцы ресторанов в Венеции обсчитывают клиентов. В ноябре британская семья заплатила 526 евро за обычный обед.
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