В Украину завезли препараты для лечения гемофилии стоимостью 155 млн
22 января, 2018, 21:03
Благодаря программе развития ООН в Украину завезли 4 вида лекарств против гемофилии, которые пациенты будут получать бесплатно
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Украину прибыли четыре препарата для лечения гемофилии у взрослых и детей на общую сумму более 155 миллионов гривен.
Сообщается, что препараты для лечения гемофилии (редкого неизлечимого генетического заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови) будут распределены и доставлены в больницы страны в ближайшее время. Пациенты их получат бесплатно.
- 13 декабря 2017 года Кабинет Министров расширил национальный перечень лекарств. В целом украинцы могут бесплатно получить 427 видов препаратов.
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