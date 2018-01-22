 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украину завезли препараты для лечения гемофилии стоимостью 155 млн

Благодаря программе развития ООН в Украину завезли 4 вида лекарств против гемофилии, которые пациенты будут получать бесплатно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украину прибыли четыре препарата для лечения гемофилии у взрослых и детей на общую сумму более 155 миллионов гривен.

Сообщается, что препараты для лечения гемофилии (редкого неизлечимого генетического заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови) будут распределены и доставлены в больницы страны в ближайшее время. Пациенты их получат бесплатно.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать