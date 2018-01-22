В Украину завезли препараты для лечения гемофилии стоимостью 155 млн

22 января, 2018, 21:03

Благодаря программе развития ООН в Украину завезли 4 вида лекарств против гемофилии, которые пациенты будут получать бесплатно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украину прибыли четыре препарата для лечения гемофилии у взрослых и детей на общую сумму более 155 миллионов гривен.

Сообщается, что препараты для лечения гемофилии (редкого неизлечимого генетического заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови) будут распределены и доставлены в больницы страны в ближайшее время. Пациенты их получат бесплатно.