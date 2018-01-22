В Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ. Говорит, что отсутствие россиян в учреждении его "огорчает"
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.
Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Микеле Николетти. Конкурентов у Николетти на эту должность не было, поэтому европейским депутатам даже не пришлось голосовали за его избрание.
"Мы должны всегда помнить огромное значение европейской цивилизации, которую представляем. Мы должны помнить, что все, чем владеем сегодня, получено усилиями и страданиями, пережитыми в прошлом", - подчеркнул Николетти во время своего выступления.
Вместе с тем он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".
"В любом случае, диалог с российскими парламентариями, российской делегацией в атмосфере уважения и выполнения обязательств продолжается", - добавил новоизбранный президент ПАСЕ.
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- 6 октября тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, связанного с его поездкой в Сирию на российском самолете.
- Впоследствии европейские депутаты проголосовали за нового президента Парламентской ассамблеи. Ею стала представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес.
- 13 декабря стало известно, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.
- Впоследствии 20 европейский стран подписали декларацию "В защиту ценностей и авторитета Совета Европы" против возвращения делегации России в ПАСЕ.
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