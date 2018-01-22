В Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ. Говорит, что отсутствие россиян в учреждении его "огорчает"

22 января, 2018, 14:53

31-м президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал социалист, представитель Италии Микеле Николетти

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Микеле Николетти. Конкурентов у Николетти на эту должность не было, поэтому европейским депутатам даже не пришлось голосовали за его избрание.

"Мы должны всегда помнить огромное значение европейской цивилизации, которую представляем. Мы должны помнить, что все, чем владеем сегодня, получено усилиями и страданиями, пережитыми в прошлом", - подчеркнул Николетти во время своего выступления.

Вместе с тем он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".

"В любом случае, диалог с российскими парламентариями, российской делегацией в атмосфере уважения и выполнения обязательств продолжается", - добавил новоизбранный президент ПАСЕ.

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