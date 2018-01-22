В СМИ рассказали, кого помиловал Порошенко ради освобождения заложников

22 января, 2018, 07:54

Ради освобождения заложников президент помиловал Надежду Козлову, которая в 2015 году взорвала гранату в авто с бойцами Нацгвардии

Об этом сообщает "Общественное".

Козлова - уроженка города Часов Яр, что в Донецкой области. На момент совершения преступления ему было 19 лет.

По данным СМИ, 10 октября 2015 она была приговорена райсудом Бахмута до 14 лет лишения свободы за умышленное убийство двух нацгвардийцив. Хотя в приговоре суда не было упоминания о том, что это военные. 8 ноября 2014 примерно в 6 вечера Козлова увидела гранату в гостиной в доме своего брата. Она ее взяла и вышла с ней на улицу. Там женщина остановила несовершеннолетнего мопедиста.

В суде пострадавший утверждал, что она угрожала ему гранатой, показывала ее, подсвечивая телефоном, и говорила, что кольцо с нее уже выдернула. Мопедист объяснял, что и сам увидел, что граната уже без кольца. По его словам, девушка требовала сначала сигареты и пиво, и кричала «ляжет здесь со мной», а когда он отказался, то заставила отвезти ее в киоске в центре города.

Уже возле киоска Козлова, по словам продавщицы, засунула руку с гранатой в окно, потребовала пиво, объясняя при этом, что у нее граната без кольца. Но продавщица закрыла окошко киоска, когда Козлова отвлеклась.

После этого осужденная пошла к своему знакомому домой. Под его домом она звала его, а когда он вышел на улицу она, по его словам, плакала и признавалась ему в чувствах, сообщая неоднократно, что если он с ней не поговорить, то она себя подорвет гранатой. Ее знакомый серьезно эти слова не воспринял и посоветовал ей протрезветь. Пока они выясняли отношения, возле них остановился автомобиль. В нем сидели двое мужчин, которые спрашивали дорогу. Козлова сказала, что знает, где требуется им улица и села к ним в автомобиль. Позже выяснилось, что они были бойцами Нацгвардии. Что произошло между ними и Козловой, пока они ехали в автомобиле, не понятно.

Осужденная же в суде объясняла эту историю так: попросила двух мужчин подвезти ее до ближайшего отделения полиции, чтобы обезвредить гранату, которая была у нее в руке. Когда именно она выдернула кольцо гранаты, - женщина не помнила.

Осужденная утверждала, что у нее устала рука и она выпустила гранату, от чего и сорвалась. Результат: мужчины погибли, в Козловой оторвана рука, и осколками посекло ноги. Несмотря на это, ее поместили в следственный изолятор после оказания помощи в больнице Бахмута.

Козлова на вопросы судьи отвечала, не была пьяной, только выпила в обед кружку пива. Также она уверяла, что осознавала, что граната может взорваться, но утверждала, что никого не хотела убивать. Вину свою частично признала и просила ее строго не наказывать.

Представители оккупационной администрации России в Донецке называли Козлову "женщиной-политзаключенным", включали в список на обмен, а сепаратистсьски СМИ описывали историю, которая случилась с ней иначе.

Как будто мужчины - военные в машине пытались изнасиловать пассажирку, из-за чего она выдернула гранату в одного из них и подорвала. Хотя свидетели в суде говорили о том, что гранату в руках Козлова держала задолго до того, как села в автомобиль.

После приговора суда Козлову доставили в одесскую колонию. Уже находясь там она родила ребенка.

Напомним, президент Петр Порошенко решил помиловать гражданку, которая совершила тяжкое преступление против Украины. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, глава государства идет на такой шаг, чтобы дать импульс следующей волне освобождения заложников.