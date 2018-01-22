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В России собака застрелила из ружья охотника, - СМИ

21 января в Саратовской области в России собака застрелила охотника из его же ружья

Об этом сообщает "Регион 64".

Отмечается, что на охоте 65-летний местный житель выпустил двух своих собак, которые начали играться.

В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был подперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины.

В результате произошел выстрел. Мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу, где менее чем через час он умер.

Обстоятельства выясняют правоохранители.

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