В России месенджерам запретили рассказывать о сотрудничестве со спецслужбами
22 января, 2018, 15:20
Отныне местным коммуникационным приложениям запрещается разглашать факт сотрудничества с государственными спецслужбами
Об этом сообщает The Insider.
18 января правительство России издало постановление, по которому меседжерам запрещают распространять информацию о сотрудничестве со спецслужбами.
"Организатор распространения информации (мессенджер) при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашении любой информации о конкретных фактах и содержание такого взаимодействия третьим лицам", - говорится в постановлении.
Читайте также: Telegram для террористов. Как в России отжимают безопасный мессенджер
Сообщается, что после получения запроса от ФСБ приложение или сервис должен предоставить все данные в течение 3 месяцев.
- В начале 2017 года СМИ сообщили, что ФСБ взломала мессенджер Telegram.
- В сентябре Федеральная служба безопасности Российской Федерации отправила представителям Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей по "закону Яровой".
- В ответ основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что он продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией, в частности в России и Иране, несмотря на угрозы обеих стран.
- Уже через несколько месяцев Telegram подал в суд на ФСБ за "незаконный приказ спецслужбы предоставлять данные пользователей".
- В декабре 2017 года в связи с массовыми протестами в Иране ограничили доступ к Instagram и Telegram.
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
Читайте также
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-