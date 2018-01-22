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В России месенджерам запретили рассказывать о сотрудничестве со спецслужбами

Отныне местным коммуникационным приложениям запрещается разглашать факт сотрудничества с государственными спецслужбами

Об этом сообщает The Insider.

18 января правительство России издало постановление, по которому меседжерам запрещают распространять информацию о сотрудничестве со спецслужбами.

"Организатор распространения информации (мессенджер) при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашении любой информации о конкретных фактах и содержание такого взаимодействия третьим лицам", - говорится в постановлении.

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Сообщается, что после получения запроса от ФСБ приложение или сервис должен предоставить все данные в течение 3 месяцев.

 

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