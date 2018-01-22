22 января, 2018, 13:58

В Грузии расследуют четыре дела относительно экс-президента Михеила Саакашвили, максимальный срок, который ему грозит, - 11 лет тюрьмы

Об этом сообщил начальник департамента Главной прокуратуры Грузии Ираклий Чилингарашвили, передает "Прямой".

По его словам, для этих расследований был создан специальный департамент, который расследует только дела того периода.

"Первое дело касается избиения экс-члена парламента Валерия Гелашвили. В 2005-м он написал материал в одну из грузинских газет о Саакашвили. И Саакашвили решил ему отомстить. В результате Гелашвили получил серьезные травмы. Другое дело касается осужденных, которые совершили преступление по Александр Гиргвлиани, которого убили в Грузии на одном из кладбищ", - рассказал представитель прокуратуры.

Чилингарашвили рассказал, что также продолжается расследование относительно несанкционированного разгона мирного собрания, которое состоялось в 2007 году на улицах Тбилиси.

Тогда, по его словам, многие люди вышли против режима Саакашвили и его политики. Вместо диалога с участниками митингов Саакашвили бросил против них специальную технику и силовые подразделения.

"Четвертое дело грузинской прокуратуры в отношении Саакашвили - финансовая: расходы средств государственных фондов на личные цели. Из фондов оплачивались массажи, уколы ботокса и другие процедуры. Пребывание в роскошных гостиницах, где эти расходы доходили до 9 миллионов грузинских лари. В приоритете - дела по пыткам", - подчеркнул Чилингарашвили.