В Польше назвали, сколько украинцев за год получили в них международную защиту

22 января, 2018, 13:14

276 граждан Украины в 2017 году получили в Польше статус беженца или другую форму международной защиты

Об этом сообщили в Управлении по вопросам иностранцев, передает "Польское радио".

Отмечается, что статус беженца или другую форму защиты получили 520 человек, в основном украинцы, россияне и граждане Таджикистана.

Пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк сообщил, что критериям предоставления одной из форм международной защиты отвечали, прежде всего, граждане: Украины (276 человек), России (87 человек) и Таджикистана (35 человек).

Кроме того, 227 иностранцев получили разрешение на толерантное пребывание или согласие на пребывание по гуманитарным причинам (так называемая национальная защита).

По словам Дудзяка, чуть больше половины иностранцев (57%) подали ходатайство впервые. Одно заявление касалось в среднем двух человек, зато в случае граждан России - трех человек. Примерно половина иностранцев в заявлениях - это дети.

Главные формы международной защиты - это статус беженца и дополнительная защита. Иностранцу предоставляют международную защиту, если в стране его происхождения ему угрожает преследование или существует риск потери жизни и здоровья. Этот вопрос в Польше регулирует закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Польши.