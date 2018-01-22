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В подозрительных коробках на станции метро в Харькове вместо взрывчатки нашли лак для ногтей

В Харькове станция метро им. Академика Барабашова снова работает в обычном режиме, во время проверки там не нашли взрывчатку

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, в коробках вместо взрывчатки нашли лак для ногтей.

"Взрывчатки в коробках не оказалось. Там оказался лак для ногтей. Тот, кто забыл (или забыла) может обратиться за пропажей к дежурному по станции", - написал он.

Проверка коробки длилась около часа. Перед этим полиция эвакуировала со станции людей.

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