В подозрительных коробках на станции метро в Харькове вместо взрывчатки нашли лак для ногтей
22 января, 2018, 15:17
В Харькове станция метро им. Академика Барабашова снова работает в обычном режиме, во время проверки там не нашли взрывчатку
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его словам, в коробках вместо взрывчатки нашли лак для ногтей.
"Взрывчатки в коробках не оказалось. Там оказался лак для ногтей. Тот, кто забыл (или забыла) может обратиться за пропажей к дежурному по станции", - написал он.
Проверка коробки длилась около часа. Перед этим полиция эвакуировала со станции людей.
- Напомним, 22 января в Харькове со станции метро им. Академика Барабашова эвакуировали пассажиров из-за двух подозрительных коробок.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018