В одном из районов Закарпатья из-за кори закрыли учебные заведения
Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает его пресс-служба.
На карантин закрыли общеобразовательные школы, детсады и школы искусств. Соответствующее распоряжение издал председатель Тячевской райгосадминистрации в связи с резким увеличением заболеваемости корью.
Детские заведения не будут работать до 5 февраля.
По словам Москаля, напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах.
"По состоянию на 19 января на Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных - это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. Самая большая беда, что область не получает вакцину и дальше", - подчеркнул Москаль.
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Он сообщил, что в течение 2017 года МЗ дал Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцины, поэтому область будет просить ее как гуманитарную помощь в Венгрии.
"Постоянно обращаемся в МЗ с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. На Закарпатье уже две недели нет ни одной вакцины от кори, а все наши обращения в МЗ игнорируются", - заявил Москаль.
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- Отметим, прошлая вспышка кори в Украине произошла в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
- В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
- Супрун также заявила, что МЗ хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации.
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