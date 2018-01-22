 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В одном из районов Закарпатья из-за кори закрыли учебные заведения


фото: ria.ru
В Тячевском районе на Закарпатье 22 января на карантин из-за кори закрыли на две недели детские учебные заведения

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает его пресс-служба.

На карантин закрыли общеобразовательные школы, детсады и школы искусств. Соответствующее распоряжение издал председатель Тячевской райгосадминистрации в связи с резким увеличением заболеваемости корью.

Детские заведения не будут работать до 5 февраля.

По словам Москаля, напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах.

"По состоянию на 19 января на Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных - это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. Самая большая беда, что область не получает вакцину и дальше", - подчеркнул Москаль.

Читайте также: Тысячи украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь

Он сообщил, что в течение 2017 года МЗ дал Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцины, поэтому область будет просить ее как гуманитарную помощь в Венгрии.

"Постоянно обращаемся в МЗ с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. На Закарпатье уже две недели нет ни одной вакцины от кори, а все наши обращения в МЗ игнорируются", - заявил Москаль.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

  • Отметим, прошлая вспышка кори в Украине произошла в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12 746 больных.
  • В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
  • По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
  • Супрун также заявила, что МЗ хочет внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за отказ от вакцинации.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

22 января, 2018 понедельник

21 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать