В одном из районов Закарпатья из-за кори закрыли учебные заведения

22 января, 2018, 15:07

В Тячевском районе на Закарпатье 22 января на карантин из-за кори закрыли на две недели детские учебные заведения

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает его пресс-служба.

На карантин закрыли общеобразовательные школы, детсады и школы искусств. Соответствующее распоряжение издал председатель Тячевской райгосадминистрации в связи с резким увеличением заболеваемости корью.

Детские заведения не будут работать до 5 февраля.

По словам Москаля, напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах.

"По состоянию на 19 января на Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных - это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. Самая большая беда, что область не получает вакцину и дальше", - подчеркнул Москаль.

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Он сообщил, что в течение 2017 года МЗ дал Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцины, поэтому область будет просить ее как гуманитарную помощь в Венгрии.

"Постоянно обращаемся в МЗ с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. На Закарпатье уже две недели нет ни одной вакцины от кори, а все наши обращения в МЗ игнорируются", - заявил Москаль.

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