В немецком аэропорту произошла массовая драка между турками и курдами

22 января, 2018, 22:54

В аэропорту немецкого Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек

Об этом сообщает Focus.

По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на демонстрантов. Работники аэропорта разняли хулиганов. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация сейчас находится под контролем правоохранителей. Случаи демонстраций и мелкого хулиганства были замечены также в Ганновере и других городах Германии.