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В немецком аэропорту произошла массовая драка между турками и курдами

В аэропорту немецкого Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек

Об этом сообщает Focus.

По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на демонстрантов. Работники аэропорта разняли хулиганов. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация сейчас находится под контролем правоохранителей. Случаи демонстраций и мелкого хулиганства были замечены также в Ганновере и других городах Германии.

  • 4 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" из YPG. По мнению турецких властей, YPG непосредственно поддерживает сепаратистов из социалистической Курдской рабочей партии, преимущественно действует на юго-востоке Турции.
  • Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
  • 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.
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