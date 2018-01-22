В мире увеличилось количество миллиардеров и женщины до сих пор зарабатывают меньше

22 января, 2018, 14:10

Рост количества миллиардеров свидетельствует не о процветании экономики, а о экспуатацию работников в бедных странах

Об этом говорится в отчете международной организации Oxfam, которая занимается решением проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

С 2010 года состояние миллиардеров растут ежегодно на 13%. Это в шесть раз больше, чем у обычного работника. Также возросло и количество богачей: с марта 2016 года до марта 2017 каждые два дня появлялся новый миллиардер.

По отчету Oxfam, директор торгового модного бренда зарабатывает за 4 дня столько же, сколько работник фабрики в Бангладеше за всю свою жизнь.

Сообщается, что женщины постоянно зарабатывают меньше своих коллег-мужчин. Для сравнения, 9 из 10 миллиардеров - это мужчины.

Читайте также: Женщины зарабатывают меньше мужчин, хотя работают больше. Сколько теряет экономика Украины за сексизм

"Миллиардерный бум не является признаком процветающей экономики, но является симптомом неэффективной экономической системы. Людей, которые делают нашу одежду, собирают наши телефоны и делают нашу пищу, эксплуатируют, чтобы обеспечить постоянное снабжение дешевых товаров, а также увеличить прибыль корпораций и миллиардеров инвесторов", - заявил Винни Беянима, исполнительный директор Oxfam International.

В связи с этим организация назвала ключевые моменты, которые стоит внедрить по всему миру для улучшения экономической ситуации:

- Ограничить доходы акционеров и топ-менеджеров и гарантировать, что все сотрудники компаний получали минимальную "живую" заработную плату, которая обеспечит им достойное качество жизни.

- Устранить дыру в оплате работников разного пола. При нынешних темпах подобная смена продлится 217 лет.

- Обязать богатых платить свою справедливую долю налогов за счет их увеличения и поднять количество расходов на государственные услуги, такие как здравоохранение и образование. Oxfam определяет налог в размере 1,5 процента от богатства миллиардеров, что обеспечит каждому ребенку мира бесплатное школьное образование.