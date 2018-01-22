В Киеве слишком высокий грузовик повредил путепровод
Об этом заявила пресс-служба "Киевавтодора".
Вследствие нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции.
Отмечается, что повреждена временная конструкция, установленная для ремонта путепровода.
В "Киевавтодоре" подчеркнули, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Указывается, что сейчас движение транспорта уже восстановлено полностью.
Депутат Киевсовета Александр Пабат напомнил, что ремонт этого путепровода должны были полностью закончить уже в феврале, а сам путепровод открыли для движения транспорта 2 месяца назад.
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