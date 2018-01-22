В Киеве слишком высокий грузовик повредил путепровод

22 января, 2018, 18:20

Частичное обрушение путепровода в Киеве на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Комарова произошло из-за слишком высокого грузовика

Об этом заявила пресс-служба "Киевавтодора".

Вследствие нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции.

Отмечается, что повреждена временная конструкция, установленная для ремонта путепровода.

В "Киевавтодоре" подчеркнули, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Указывается, что сейчас движение транспорта уже восстановлено полностью.

Депутат Киевсовета Александр Пабат напомнил, что ремонт этого путепровода должны были полностью закончить уже в феврале, а сам путепровод открыли для движения транспорта 2 месяца назад.