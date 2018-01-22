В Киеве сегодня ограничат движение на нескольких улицах, а на станции метро закроют один из выходов
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, возможно ограничение движения:
- ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Терещенковской;
- ул. Репина;
- б-р Т. Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до Бессарабской площади)
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской)
- ул. Пушкинской (на участке от б-ра Т. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого)
- ул. М. Грушевского (на участке от Европейской площади до ул. Садовой)
- Европейской площадью;
- ул. Трехсвятительской (на участке от Европейской площади до ул. Костельной).
Отмечается, что в случае запрета движения на указанных улицах, ориентировочно с 9:30 и до окончания мероприятий будет приостановлено и при необходимости организовано с изменениями движение троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 62, 114, 118.
Временно, с 7:00 и до окончания мероприятий, на остановках пассажирского транспорта общего пользования "Европейская площадь" (в направлении движения к Почтовой площади), "Университет" на ул. Владимирской (в обоих направлениях), "Ул. Владимирская" на б-ре Т. Шевченко (в обоих направлениях) высадка / посадка пассажиров осуществляться не будет.
Также 22 января с 8:00 и до окончания мероприятий будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" в Музей истории Киева.
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