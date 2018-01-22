 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве сегодня ограничат движение на нескольких улицах, а на станции метро закроют один из выходов

22 января в Киеве возможно ограничение движения в центральной части в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, возможно ограничение движения:

- ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Терещенковской;
- ул. Репина;
- б-р Т. Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до Бессарабской площади)
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской)
- ул. Пушкинской (на участке от б-ра Т. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого)
- ул. М. Грушевского (на участке от Европейской площади до ул. Садовой)
- Европейской площадью;
- ул. Трехсвятительской (на участке от Европейской площади до ул. Костельной).

Отмечается, что в случае запрета движения на указанных улицах, ориентировочно с 9:30 и до окончания мероприятий будет приостановлено и при необходимости организовано с изменениями движение троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 62, 114, 118.

Временно, с 7:00 и до окончания мероприятий, на остановках пассажирского транспорта общего пользования "Европейская площадь" (в направлении движения к Почтовой площади), "Университет" на ул. Владимирской (в обоих направлениях), "Ул. Владимирская" на б-ре ​​Т. Шевченко (в обоих направлениях) высадка / посадка пассажиров осуществляться не будет.

Также 22 января с 8:00 и до окончания мероприятий будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" в Музей истории Киева.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

22 января, 2018 понедельник

21 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать