В Киеве сегодня ограничат движение на нескольких улицах, а на станции метро закроют один из выходов

22 января, 2018, 09:43

22 января в Киеве возможно ограничение движения в центральной части в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, возможно ограничение движения:

- ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого)

- ул. Терещенковской;

- ул. Репина;

- б-р Т. Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до Бессарабской площади)

- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской)

- ул. Пушкинской (на участке от б-ра Т. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого)

- ул. М. Грушевского (на участке от Европейской площади до ул. Садовой)

- Европейской площадью;

- ул. Трехсвятительской (на участке от Европейской площади до ул. Костельной).

Отмечается, что в случае запрета движения на указанных улицах, ориентировочно с 9:30 и до окончания мероприятий будет приостановлено и при необходимости организовано с изменениями движение троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 62, 114, 118.

Временно, с 7:00 и до окончания мероприятий, на остановках пассажирского транспорта общего пользования "Европейская площадь" (в направлении движения к Почтовой площади), "Университет" на ул. Владимирской (в обоих направлениях), "Ул. Владимирская" на б-ре ​​Т. Шевченко (в обоих направлениях) высадка / посадка пассажиров осуществляться не будет.

Также 22 января с 8:00 и до окончания мероприятий будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" в Музей истории Киева.