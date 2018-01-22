В Киеве образовали "живую цепь" и развернули 30-метровый флаг ко Дню Соборности
22 января, 2018, 12:55
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Сегодня на столичном мосту Патона люди образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Злуки
Об этом сообщает "Укринформ".
Торжества начались с того, что люди на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала полотнище голубого цвета, другая - желтого.
Эти колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. После воссоединения участники акции образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.
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Впоследствии украинцы все вместе исполнили Гимн Украины, а также почтили минутой молчания память погибших на Майдане и на Донбассе.
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- Отметим, ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.
- В День Соборности в небо над Станицей Луганской и передовыми позициями волонтеры запустили флаг Украины, который полетел в сторону оккупированного Луганска.
- Во время празднования в Украине Дня Соборности безопасность граждан будут охранять более 3,2 тысячи правоохранителей.
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