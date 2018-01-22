В Киеве образовали "живую цепь" и развернули 30-метровый флаг ко Дню Соборности

22 января, 2018, 12:55

Сегодня на столичном мосту Патона люди образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Злуки

Об этом сообщает "Укринформ".

Торжества начались с того, что люди на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала полотнище голубого цвета, другая - желтого.

Эти колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. После воссоединения участники акции образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.

Читайте также: Сто лет одиночества украинства

Впоследствии украинцы все вместе исполнили Гимн Украины, а также почтили минутой молчания память погибших на Майдане и на Донбассе.

Читайте также: Соборность на фоне войны: от Петлюры к Порошенко

