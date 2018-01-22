В Кремле их называют оккупантами: Климкин рассказал о сложностях переговоров по миротворцам на Донбассе

22 января, 2018, 16:28

В МИД Украины говорят, что переговоры с Россией относительно введения миротворцев ООН на Донбасс проходят сложно

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что всем, кому российская пропаганда пыталась замылить глаза своей позицией, стало понятно: Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины", - подчеркнул он.

По словам Климкина, именно из-за этих фактов с российской властью очень сложно вести дискуссию относительно миротворцев. Несмотря на это, украинская власть и весь цивилизованный мир будут продолжать давление на Кремль, чтобы миротворцы все же появились на Донбассе.

"Когда мы последний раз обсуждали с главой МИД России Сергеем Лавровым миротворческую операцию, диалог был очень сложным. Поскольку мы пока находимся очень далеко от наших целей", - подытожил Климкин.

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