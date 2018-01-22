В Кремле их называют оккупантами: Климкин рассказал о сложностях переговоров по миротворцам на Донбассе
Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что всем, кому российская пропаганда пыталась замылить глаза своей позицией, стало понятно: Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины", - подчеркнул он.
По словам Климкина, именно из-за этих фактов с российской властью очень сложно вести дискуссию относительно миротворцев. Несмотря на это, украинская власть и весь цивилизованный мир будут продолжать давление на Кремль, чтобы миротворцы все же появились на Донбассе.
"Когда мы последний раз обсуждали с главой МИД России Сергеем Лавровым миротворческую операцию, диалог был очень сложным. Поскольку мы пока находимся очень далеко от наших целей", - подытожил Климкин.
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- Напомним, 5 сентября 2017 года по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею по размещению миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
- 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
- Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.
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