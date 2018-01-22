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В Харькове на станции метро нашли две подозрительные коробки, началась эвакуация


фото: metro.kharkov
В Харькове со станции метро им. Академика Барабашова эвакуируют пассажиров из-за двух подозрительных коробок

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

На платформе были найдены две оставленные коробки. Туда вызвали взрывотехников.

"Закрываем (станцию, - ред.) на требование полиции. На платформе найдены две ничейные коробки. Пассажиров выводим, вызываем взрывотехников", - написал Сидоренко.

По его словам, поезда будут проходить станцию без остановки, пока ее будут обследовать взрывотехники и полиция.

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