Судьи Киева, Днепропетровской и Одесской считают, что на них давят больше всего
Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.
В 2017 году наибольшее количество заявлений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия поступило от судей Одесской (32), Днепропетровской (39) областей и города Киева (60).
Ни одного сообщения в Высший совет правосудия не прислали судьи Хмельницкой области и Генеральной прокуратуры.
Больше всего сообщений о вмешательстве поступило от судей местных судов (257 сообщений). 69 сообщений поступило от судей апелляционных судов, 2 сообщения - от судей высших судов.
Главные жалобы судей - физическое и психологическое давление, блокирование работы суда, открытие уголовных производств и проведение следственных действий в отношении судей.
Основанием для сообщений о вмешательстве были действия граждан и общественных объединений (68%), органов государственной власти (2%) и народных депутатов Украины (6%).
Высший совет правосудия принял надлежащие меры для защиты независимости и авторитета судей в 57 случаях из 330. Другие заявления или не рассмотрели, или Высший совет принял решение об отказе в проведении мероприятий.
- В начале 2017 года Высший совет правосудия упростил процесс ареста судей.
- 10 ноября Нацполиция вызвала на допрос членов Высшего совета правосудия. В ответ судьи завили о психологическом давлении.
- 16 января 2018 года Совет судей Украины высказал просьбу о выплате судейского вознаграждение судьям, которые не успели пройти квалификационное оценивание.
Читайте также
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
Читайте также
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона