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Судьи Киева, Днепропетровской и Одесской считают, что на них давят больше всего


фото: radiosvoboda
В Высший Совет правосудия чаще всего обращаются относительно вмешательства в их деятельность судьи Одесской, Днепропетровской областей и Киева, ни одного заявления не подали работники Хмельницкого суда и ГПУ

Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.

В 2017 году наибольшее количество заявлений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия поступило от судей Одесской (32), Днепропетровской (39) областей и города Киева (60).

Ни одного сообщения в Высший совет правосудия не прислали судьи Хмельницкой области и Генеральной прокуратуры.

Больше всего сообщений о вмешательстве поступило от судей местных судов (257 сообщений). 69 сообщений поступило от судей апелляционных судов, 2 сообщения - от судей высших судов.

Главные жалобы судей - физическое и психологическое давление, блокирование работы суда, открытие уголовных производств и проведение следственных действий в отношении судей.

Основанием для сообщений о вмешательстве были действия граждан и общественных объединений (68%), органов государственной власти (2%) и народных депутатов Украины (6%).

Высший совет правосудия принял надлежащие меры для защиты независимости и авторитета судей в 57 случаях из 330. Другие заявления или не рассмотрели, или Высший совет принял решение об отказе в проведении мероприятий.

 

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