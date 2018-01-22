В каких авиакомпаниях работали погибшие в Кабуле украинцы. Данные посла

22 января, 2018, 14:15

Семеро украинцев, которые погибли в результате теракта в отеле столицы Афганистана, работали в трех разных авиакомпаниях

Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Он подтвердил, что пока точно известно о семи погибших украинцев в отеле Intercontinental, среди которых было две женщины.

"Среди погибших есть 4 сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят 2 женщины. Еще 2 сотрудников - сотрудники украинской компании "УРГА", которая базируется в Кропивницком и еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air", - подчеркнул Никитюк.

Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".