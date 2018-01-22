В каких авиакомпаниях работали погибшие в Кабуле украинцы. Данные посла
Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.
Он подтвердил, что пока точно известно о семи погибших украинцев в отеле Intercontinental, среди которых было две женщины.
"Среди погибших есть 4 сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят 2 женщины. Еще 2 сотрудников - сотрудники украинской компании "УРГА", которая базируется в Кропивницком и еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air", - подчеркнул Никитюк.
Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 года на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда взяла на себя группировка "Талибан".
- Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
- Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- В настоящее время в украинском МИД подтвердили гибель семерых граждан Украины в результате теракта.
- Тем временем из отеля было спасено 19 украинцев, которые находились там на момент теракта.
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