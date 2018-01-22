В государственном резерве находится 25 тонн золота, - Нацбанк
22 января, 2018, 13:25
Сейчас золотовалютный резерв Украины составляет 25 тонн золота, в денежном эквиваленте - $1 млрд
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Укринформ.
Сейчас в государственной казне находится 25 тонн золота.
«Золотовалютные резервы в золоте составляют около 1 млрд долл. - это 25 тонн золота, что может быть размещено в кубе размером 1х1х1 м», - пояснил Чурий.
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- В декабре сообщалось, что за 2017 год украинские золотые резервы пополнились на 22%, или на $18,9 миллиардов в денежном эквиваленте.
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