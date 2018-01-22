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В государственном резерве находится 25 тонн золота, - Нацбанк

Сейчас золотовалютный резерв Украины составляет 25 тонн золота, в денежном эквиваленте - $1 млрд

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Укринформ.

Сейчас в государственной казне находится 25 тонн золота.

«Золотовалютные резервы в золоте составляют около 1 млрд долл. - это 25 тонн золота, что может быть размещено в кубе размером 1х1х1 м», - пояснил Чурий.

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