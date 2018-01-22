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В Deutsche Bank нашли связь между страхом и курсом биткоина

В Deutsche Bank нашли связь между "индексом страха" Уолл-стрит и курсом биткоинов. Чем спокойнее на американских биржах, тем больше инвесторов интересуются криптовалютой, и наоборот

Об этом пишет Business Insider.

По мнению аналитиков Deutsche Bank Масао Мураками, Хироши Тори и Тао Ху, в первые три недели 2018 связь между индексом волатильности (VIX, его еще называют "индексом страха") и курсом биткоинив выросла грандиозно.

Сейчас Volatility Index находится на рекордно низком уровне, что означает низкую волатильность на американских биржах - акции медленно и спокойно растут без резких "скачков" вверх или вниз.

 

В связи с этим инвесторы ищут новые, более рискованные и потенциально более выгодные пути заработать, что приводит их на криптовалютний рынок, считают аналитики.

"В условиях низких процентных ставок, низких спредов и низкой волатильности появляются новые рискованные производные инструменты, например, ставки на колебания рынка (ETF на волатильность) и крипторинкы становятся все более популярными», - говорят они.

Если корреляция сохранится, то, наоборот, именно криптовалюта может стать барометром для рынка акций и облигаций. К ним уже присматриваются институциональные инвесторы.

Так, рынком криптовалюта заинтересовалась компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), пишет Wall Street Journal.

К марту она собирается подключить 15 криптовалютних бирж в своей высокоскоростной системе обмена информацией, используемой трейдеры.

Это позволит профессиональным участникам классических финансовых рынков отслеживать биткоин и другие криптовалюта, информация о которых пока находится в руках любителей и поэтому не всегда надежна.

Колебанием курса криптовалюта находят также и другие объяснения:

Недавно швейцарский банк Credit Suisse опубликовал исследование, в котором сообщается, что около 97% ведущей криптовалюта принадлежат 4% пользователей.

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Согласно другому исследованию история похожа: около 40% всех существующих на сегодняшний день биткоинив находятся в руках всего тысяч человек - так называемых китов.

Бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун считает, что так называемые "киты", могут координировать свои действия между собой, поднимая или опуская курс криптовалюта по собственному желанию и выгодой. Любой запрета, контроля или чего-то другого для них просто не существует.

Именно из-за вышеуказанных причин эксперты активно предостерегают инвесторов от современных крипто-бирж. Так, согласно результатам исследования, факт резкого повышения стоимости биткоинив в 2013 году (а в конце 2013 года произошел первый скачок стоимости биткоинов - с $ 150 до $ 1000) был результатом мошенничества - а значит и нынешние прыжки криптовалюта могут быть смоделированы.

По мнению экспертов, изменение цены, вероятно, была вызвана фальшивыми соглашениями, инициированными одним или двумя крупными игроками.

Подробнее о манипуляции биткоином читайте здесь.

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