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В День Соборности состоится более 280 мероприятий, украинцев будут охранять 3 тысячи правоохранителей


фото: REUTERS
Во время празднования в Украине Дня Соборности 22 января безопасность граждан будут охранять более 3,2 тысячи правоохранителей

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что сегодня безопасность и жизнь людей во время таких мероприятий будут охранять свыше 3,2 тысячи правоохранителей, среди них и 560 нацгвардейцев.

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"Во всех регионах страны запланировано проведение 282 массовых мероприятий. По предварительным данным, в них примут участие более 62 тысяч граждан", - подчеркнули в ведомстве.

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  • Отметим, ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.
  • В День Соборности в небо над Станицей Луганской и передовыми позициями волонтеры запустили флаг Украины, который полетел в сторону оккупированного Луганска.
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