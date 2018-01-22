В День Соборности состоится более 280 мероприятий, украинцев будут охранять 3 тысячи правоохранителей
22 января, 2018, 11:41
Во время празднования в Украине Дня Соборности 22 января безопасность граждан будут охранять более 3,2 тысячи правоохранителей
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что сегодня безопасность и жизнь людей во время таких мероприятий будут охранять свыше 3,2 тысячи правоохранителей, среди них и 560 нацгвардейцев.
Читайте также: Сто лет одиночества украинства
"Во всех регионах страны запланировано проведение 282 массовых мероприятий. По предварительным данным, в них примут участие более 62 тысяч граждан", - подчеркнули в ведомстве.
Читайте также: Соборность на фоне войны: от Петлюры к Порошенко
- Отметим, ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности в честь провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.
- В День Соборности в небо над Станицей Луганской и передовыми позициями волонтеры запустили флаг Украины, который полетел в сторону оккупированного Луганска.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018