В День Соборности состоится более 280 мероприятий, украинцев будут охранять 3 тысячи правоохранителей

22 января, 2018, 11:41

Во время празднования в Украине Дня Соборности 22 января безопасность граждан будут охранять более 3,2 тысячи правоохранителей

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что сегодня безопасность и жизнь людей во время таких мероприятий будут охранять свыше 3,2 тысячи правоохранителей, среди них и 560 нацгвардейцев.

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"Во всех регионах страны запланировано проведение 282 массовых мероприятий. По предварительным данным, в них примут участие более 62 тысяч граждан", - подчеркнули в ведомстве.

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