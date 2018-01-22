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В Бердянске мужчина бросил гранату в сторону трех полицейских, врачи борются за их жизни


фото: Сергій Князєв/ Facebook
22 января в Бердянске Запорожской области мужчина применил гранату, в результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Инцидент произошел в 9 часов. Трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента.

Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату, в результате чего полицейские получили ранения.

По словам Князева, медики борются за их жизнь.

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