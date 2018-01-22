Украинский депутат Арьев стал вице-президентом ПАСЕ
22 января, 2018, 15:30
Главу постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ на этот год
Об этом депутат от БПП написал на своей странице в Facebook.
"В 2018 буду вице-президентом ПАСЕ. Это должен быть самый сложный год в Ассамблее. Прорвемся, потому что с такой делегацией, как украинская, невозможное возможно", - подчеркнул Арьев.
Отметим, ранее стало известно, что 31-м президентом ПАСЕ стал социалист, представитель Италии Микеле Николетти. Он, в частности, отметил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".
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- 6 октября 2017 года тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, связанного с его поездкой в Сирию на российском самолете.
- Впоследствии европейские депутаты проголосовали за нового президента Парламентской ассамблеи. Ею стала представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес.
- 13 декабря стало известно, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.
- Впоследствии 20 европейский стран подписали декларацию "В защиту ценностей и авторитета Совета Европы" против возвращения делегации России в ПАСЕ.
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