Украинский депутат Арьев стал вице-президентом ПАСЕ

22 января, 2018, 15:30

Главу постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ на этот год

Об этом депутат от БПП написал на своей странице в Facebook.

"В 2018 буду вице-президентом ПАСЕ. Это должен быть самый сложный год в Ассамблее. Прорвемся, потому что с такой делегацией, как украинская, невозможное возможно", - подчеркнул Арьев.

Отметим, ранее стало известно, что 31-м президентом ПАСЕ стал социалист, представитель Италии Микеле Николетти. Он, в частности, отметил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".

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