22 января, 2018, 12:10

Сеть автозаправок с белорусскими нефтепродуктами UPG прекращает работу всех трех автозаправок в столице Украины

Об этом сообщает пресс-служба UPG.

Официальная причина прекращения работы сети в Киеве - окончания срока аренды станций по ул. Межигорской, Заболотного и Городской (Городская).

По этой же причине закрывается АЗС UPG в Винницкой области.

По информации enkorr, договоры аренды АЗС в Киеве были расторгнуты досрочно. Этому предшествовал ряд судебных разбирательств.

Зато UPG анонсирует открытие в ближайшее время семь новых станций в Днепре, Волынской, Киевской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях.

Справка:

Бренд UPG принадлежит топливной компании "Укрпалетсистем" (Коростень, Житомирская обл.), которая специализируется на поставках нефтепродуктов (преимущественно дизтоплива) из Беларуси, а также на мелкооптовых поставках со своих нефтебаз. Компания оперирует одним из крупнейших парков бензовозов (примерно 200 единиц). Сеть АЗС UPG насчитывает около 60 станций, значительная часть которых сосредоточена в центральном и западном регионах Украины.

UPG вышел на столичный рынок АЗС осенью 2012 г, арендовав три станции "МС-Ойл".

"Укрпалетсистем" также управляет тремя АЗС под брендом "Белорусская нефтяная компания", последняя из которых была открыта в ноябре на трассе Киев-Ковель.

Сейчас большинство АЗС сети находятся на стадии ребрендинга.