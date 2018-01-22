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Украинская короткометражка "5 минут" получила три награды на кинофестивале в США

Короткая лента "5 минут" о богатстве и смерти завоевала три награды на фестивале International Peace & Film Festival

Об этом пишут на сайте Госкино Украины.

Лента показывает абсурдность на фоне пафосных похорон. Члены семьи выставляют на показ свое богатство и почести покойному. За всем этим никто не замечает, что они потеряли нечто важное. Никто, кроме тракториста, браконьеров, двух полицейских и работников сельской больницы.

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Короткометражка "5 минут" получила приз Essence Award - это награда короткометражной ленте, которая лучше всего передает идею фильма за наименьшее количество времени, а также две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену (сцена с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским).

Автор ленты — украинка Яна Антонец. Производство фильма осуществила компания Go Ua Production (продюсер Оксана Косик) при поддержке Госкино Украины.

Фестиваль проходил в американском городе Орландо с 18 по 20 января.

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