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Украинская авиакомпания сообщила о гибели двух своих пилотов в Кабуле, - СМИ


фото: "Радіо Свобода"
В Кабуле в результате атаки боевиков на отель погибли двое пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья"

Об этом "Громадському" сообщил директор этой авиакомпании Владимир Костенко.

Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения.

Информации относительно второго погибшего пилота пока нет.

  • Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
  • Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
  • По данным министра иностранных дел Павла Климкина, в результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины.
  • Президент Петр Порошенко сообщил, что граждане Украины, которые погибли в результате нападения талибов, работали в авиакомпании, которая также имеет украинскую регистрацию.
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