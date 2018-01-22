Украинец вез на флешке в Иран секретную информацию о фрегате "Гетман Сагайдачный"

22 января, 2018, 16:43

Правоохранители задержали и объявили о подозрении сотруднику исследовательского института, который пытался вывезти в Иран данные о гидроакустике фрегата "Гетман Сагайдачный"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через границу Украины в Иран военную информацию, касающуюся корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный".

По данным прокуратуры, следствие установило, что старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался незаконно вывезти из страны на флешке информацию о принципе построения гидроакустических станций корабельного комплекса проекта "Гетман Сагайдачный", являющуюся информацией военного характера.

Его задержали в зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" на основании определения суда.

55-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).