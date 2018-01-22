Украинец попал в тридцатку лучших IT-предпринимателей Европы по версии Forbes
Об этом говорится на сайте Forbes.
Среди победителей рейтинга - сотрудники Google Deep Mind, IBM и других известных компаний.
"Начиная с арендованной квартиры в Украине и нулевых инвестиций, Readdle выстроила мощную экосистему приложений для производительности, в том числе Spark, Documents, Scanner Pro ... Приложения Readdle являются лидерами в своих категориях, в них более 75 млн загрузок и титул" Приложение года " в PDF Expert на Mac от Apple ... ", - так составители рейтинга обосновывают свой выбор.
Издание делает список 30 Under 30 год, в него входят ведущие молодые инноваторы и лидеры в возрасте до 30 лет. Лидеров для американской версии рейтинга выбирают в 20 категориях (например, "Пользовательские технологии", "Искусство", "Наука", "Образование", "Маркетинг и реклама" и т.д.) по 30 человек в каждой.
Для европейской версии категорий поменьше. Ежегодно составители рейтинга рассматривают тысячи номинантов - сотрудников стартапов, корпораций, представителей венчурного капитала и кибербезопасности. Этот список сокращают до десятков имен, из которых потом выбирают 30 лучших для каждой категории.
- Недавно украинский разработчик приложений для iOS и macOS, компания Readdle, заключила контракт с крупным японским издателем софта SourceNext для выхода на местный рынок
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