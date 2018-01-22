Украина задолжала МВФ $12,1 млрд, - Нацбанк
22 января, 2018, 16:14
Общий долг Украины перед Международным валютным фондом сейчас составляет $12,1 миллиардов
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает "Liga.net".
"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом на сумму $7,2 млрд, а также обязательства Министерства финансов перед Международным валютным фондом на сумму $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ $12,1 млрд", - подчеркнул он.
Читайте также. В правительстве говорят, что с МВФ уже можно попрощаться. Действительно ли это так
По словам Чурия, пока активы Нацбанка, которые входят в валовые резервы составляют $18,8 млрд. При этом общая сумма обязательств Нацбанка составляет $9,1 млрд.
- Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в конце декабря 2017 заявил, что Фонд обеспокоен замедлением реформ в Украине и ростом расходов.
- Украина для получения очередного транша МВФ должна принять законы о приватизации, антикоррупционном суде и урегулировать газовый вопрос.
- По прогнозу Международного рейтингового агентства Fitch, Украина получит транш от МВФ в 2018 году в размере $1,9 млрд.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018