Украина задолжала МВФ $12,1 млрд, - Нацбанк

22 января, 2018, 16:14

Общий долг Украины перед Международным валютным фондом сейчас составляет $12,1 миллиардов

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает "Liga.net".

"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом на сумму $7,2 млрд, а также обязательства Министерства финансов перед Международным валютным фондом на сумму $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ $12,1 млрд", - подчеркнул он.

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По словам Чурия, пока активы Нацбанка, которые входят в валовые резервы составляют $18,8 млрд. При этом общая сумма обязательств Нацбанка составляет $9,1 млрд.