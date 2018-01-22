 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина вряд ли прекратит импортировать газ до 2020, - эксперт

Чтобы прекратить імпрт газа уже в 2020 году, Украина должна наращивать добычу бешеными темпами, сокращать газовое потребление и привлекать частный сектор

Об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал Михаил Гончар, эксперт, руководитель Центра "Стратегия XXI".

На вопрос сколько времени нужно Украине, чтобы полностью перейти на газ собственной добычи, Гончар отвечает: "2016-2017 год были потеряні пока рассматривали программу 20-20, пока парламент собирался с духом рассмотреть соответствующие законопроекты по созданию благоприятной среды для увеличения газодобычи".

Среди таких он, в частности, называет пересмотр ставки рентной платы в газовой отрасли, поскольку нужно делать глубокое бурение.

"Те запасы газа которыми мы традиционно пользовались на протяжении десятилетий, исчерпан, надо бурить глубже. А для этого нужны благоприятные подходы, чтобы поощрить инвесторов - и внутренних, и внешних", -отмечает Гончар.

По его словам, программа 20-20 это программа наращивания газодобычи в рамках государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". 20 - значит 20 млрд кубов в 2020 году.

"С нынешнего уровня стартовали 14,5 - 15 млрд кубов, и Укргаздобыча при реализации этой программы должна нарастить свою корпоративную газодобычу на еще 5-6 млрд кубов", - говорит он.

Он отметил, что за прошлый год нарастили около 600 млн кубов, и если все будет продолжаться теми же темпами, то к 2025 - 2027 году, возможно, Украина и выйдет на этот уровень.

"Однако думаю в этом году произойдет ускорение. Нужно, чтобы прирост составил около 1 млрд кубов, в следующем году - 2 млрд, в 2020 - 3 млрд, тогда так получится", - отметил эксперт.

"Однако даже если этого не произойдет, и Украина достигнет этого только где-то к 2022 году, ничего плохого не случится", - добавляет Гончар.

По его словам, Украине просто придется дольше импортировать газ из Европы.

Также Гончар подчеркнул необходимость наращивания газодобычи и в частном секторе. По его словам, Украина достигнет газовой независимости по формуле: 20 млрд кубов от Государства, 6-7 млрд от частного сектора + сокращение газового потребления еще на 3-4 млрд кубометров.

  • Накануне некоторые СМИ сообщили, что Кабмин планирует с апреля изменить методику определения цены на газ для населения, что приведет к подорожанию газа более чем на 8%.
  • На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос к "Нафтогазу", по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.
  • Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал "абсолютной глупостью" информацию о якобы предложении министерства повысить с апреля цену на газ для населения.
  • В правительстве уверяют, что подорожания газа для населения не произойдет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать