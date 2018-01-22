Украина вряд ли прекратит импортировать газ до 2020, - эксперт

22 января, 2018, 18:43

Чтобы прекратить імпрт газа уже в 2020 году, Украина должна наращивать добычу бешеными темпами, сокращать газовое потребление и привлекать частный сектор

Об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал Михаил Гончар, эксперт, руководитель Центра "Стратегия XXI".

На вопрос сколько времени нужно Украине, чтобы полностью перейти на газ собственной добычи, Гончар отвечает: "2016-2017 год были потеряні пока рассматривали программу 20-20, пока парламент собирался с духом рассмотреть соответствующие законопроекты по созданию благоприятной среды для увеличения газодобычи".

Среди таких он, в частности, называет пересмотр ставки рентной платы в газовой отрасли, поскольку нужно делать глубокое бурение.

"Те запасы газа которыми мы традиционно пользовались на протяжении десятилетий, исчерпан, надо бурить глубже. А для этого нужны благоприятные подходы, чтобы поощрить инвесторов - и внутренних, и внешних", -отмечает Гончар.

По его словам, программа 20-20 это программа наращивания газодобычи в рамках государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". 20 - значит 20 млрд кубов в 2020 году.

"С нынешнего уровня стартовали 14,5 - 15 млрд кубов, и Укргаздобыча при реализации этой программы должна нарастить свою корпоративную газодобычу на еще 5-6 млрд кубов", - говорит он.

Он отметил, что за прошлый год нарастили около 600 млн кубов, и если все будет продолжаться теми же темпами, то к 2025 - 2027 году, возможно, Украина и выйдет на этот уровень.

"Однако думаю в этом году произойдет ускорение. Нужно, чтобы прирост составил около 1 млрд кубов, в следующем году - 2 млрд, в 2020 - 3 млрд, тогда так получится", - отметил эксперт.

"Однако даже если этого не произойдет, и Украина достигнет этого только где-то к 2022 году, ничего плохого не случится", - добавляет Гончар.

По его словам, Украине просто придется дольше импортировать газ из Европы.

Также Гончар подчеркнул необходимость наращивания газодобычи и в частном секторе. По его словам, Украина достигнет газовой независимости по формуле: 20 млрд кубов от Государства, 6-7 млрд от частного сектора + сокращение газового потребления еще на 3-4 млрд кубометров.