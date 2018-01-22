Украина признает только два документа, выданные на оккупированных территориях Донбасса. Объяснение Туки
Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Для меня самой неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой "властью" ОРДЛО, - это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили времени для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы имплементировать в законодательное поле Украины", - рассказал он.
По его словам, небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственному возможному на сегодняшний день пути - это признание факта рождения ребенка через судебные иски. Поэтому, как отметил Тука, Украина теряет большое количество граждан новорожденных, как граждан Украины.
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- 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренностях из-за их "плавающего характера".
- В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.
- Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины.
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