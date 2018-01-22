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Украина признает только два документа, выданные на оккупированных территориях Донбасса. Объяснение Туки

Согласно закону о реинтеграцию Донбасса Украина признает только два документа, которые выдаются российскими наемниками на оккупированных территориях Донбасса, - это документы о фактах рождения и фактах смерти

Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Для меня самой неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой "властью" ОРДЛО, - это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили времени для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы имплементировать в законодательное поле Украины", - рассказал он.

По его словам, небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственному возможному на сегодняшний день пути - это признание факта рождения ребенка через судебные иски. Поэтому, как отметил Тука, Украина теряет большое количество граждан новорожденных, как граждан Украины.

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