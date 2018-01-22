Украина протестует против приглашения российского чиновника на заседание ПАСЕ

22 января, 2018, 20:29

Украинская делегация в ПАСЕ объявила протест против приглашения на заседание ад хок комитета российского чиновника Константина Косачева

Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Укринформ.

Представители Украины при ПАСЕ протестуют против участия в заседании ад хок комитета председателя комитета Совета федерации России по международным делам Константина Косачева, поскольку он находится под санкциями.

Сообщается, что по этой же причине Косачева удалили с последнего заседания политического комитета ПАСЕ, которое проходило в Париже.

По мнению Гончаренко, попытки привлечь Косачева к заседанию ПАСЕ свидетельствуют о продолжении ведения Москвой провокационной политики в Совете Европы.

Тем временем постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не удовлетворена позицией руководства ПАСЕ относительно возможного возвращения России в состав организаций, передает "112 канал".

"Генсек Турбьерн Ягланд подтвердил, что готов в дальнейшем работать в направлении возвращения российской делегации в ассамблею. Я не доволен самой его позицией, потому что в этом плане позиции Украины и генсека не совпадают. Хотя у нас есть и положительные примеры сотрудничества. Но в вопросе России наши взгляды кардинально расходятся ", - отметил Кулеба.

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Завтра состоится закрытое заседание Совета Европы с участием российской делегации. По словам Кулебы изменение регламента пока не предвидится. Однако, именно таким является требование РФ, которая хочет вынести на рассмотрение снятие санкций.

"Это будет полное переформатирование Совета Европы под требования РФ", - подчеркнул постпред Украины в СЕ.