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Украина не поддастся на трюк Путина с возвращением кораблей из аннексированного Крыма, - Климкин


фото: REUTERS
Российский трюк с предложением о возврате Украине оружия из оккупированного Крыма должен создать впечатление политического диалога по этой аннексированной территории

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует УНИАН.

"Что касается российского предложения по оружию, которок оккупационная власть предлагает вернуть с территории оккупированного Крыма. Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог", - заявил Климкин.

По его словам, у Украины нет никакого диалога по каким-либо вопросам о статусе Крыма.

"Мы не будем делать ничего, что способно ослабить нашу политическую и правовую позицию", - подчеркнул Климкин.

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