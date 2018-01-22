Украина не поддастся на трюк Путина с возвращением кораблей из аннексированного Крыма, - Климкин
Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует УНИАН.
"Что касается российского предложения по оружию, которок оккупационная власть предлагает вернуть с территории оккупированного Крыма. Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог", - заявил Климкин.
По его словам, у Украины нет никакого диалога по каким-либо вопросам о статусе Крыма.
"Мы не будем делать ничего, что способно ослабить нашу политическую и правовую позицию", - подчеркнул Климкин.
- 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из захваченного Крыма.
- Адресованное Украине предложение Путина забрать военные корабли из оккупированного полуострова продиктовано новым пакетом международных санкций, считает эксперт Андрей Клименко.
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