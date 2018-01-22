Ученые изобрели "лабораторию на чипе", которая проводит более тысячи опытов одновременно

22 января, 2018, 10:30

Исследователи из МТИ разработали аппарат, который передвигает мелкие капли жидкости по поверхности с помощью электрического поля и позволяет проводить тысячи реакций одновременно

Об этом сообщается в новостях MIT Technology.

Поскольку биология движется в сторону все более и более сложных процессов, ученым нужны технологии, способные работать с каплями все меньшего объема. В традиционной микрогидродинамике используются механические трубки, вентили и насосы, которые сложно настраивать вручную и которые постоянно ломаются.

Поэтому Удая Умапатхи и его коллеги задумали создать новую систему, в которой тысячи капель могут одновременно размещаться на одной поверхности и двигаться автоматически.

Основной технической сложностью было создание покрытия для поверхности печатной платы, которое поглощало бы вибрацию, позволяло каплям скользить и не давало молекулам прилипать к себе.

В результате специалисты покрыли плату плотным слоем водоотталкивающего материала, состоит из крошечных сфер, высотой в один микрометр.Впрочем, для различных типов жидкостей может применяться разная структура покрытия.

Работой системы управляет программа, позволяющая пользователю задавать параметры задуманного эксперимента. Она рассчитывает траекторию движения капли по поверхности и координирует время следующих операций.

Так, например, оператор указывает, что реагент А нужно смешать с реагентом Б в таком-то объеме, а потом в такое-то время соединить с реагентом В. Но ему не нужно разбираться, как именно должна течь капля и где она будет смешиваться. Всем этим занимается программа.

Умапатхи и его коллеги считают, что их изобретение способно во много раз ускорить и удешевить процесс производства новых медикаментов, пишет MIT News.

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