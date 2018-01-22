Ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу. Как это работает

22 января, 2018, 11:15

Исследователи из Венского университета заявили, что в течение трех лет выпустят на рынок эффективные лекарства против аллергии на пыльцу, испытания которых оказались исключительно успешными

Об этом сообщает Telegraph.

От аллергии на пыльцу трав, также известной, как сенная лихорадка, страдает около 18 млн человек в одной только Британии. Вакцины против аллергии разрабатываются уже довольно давно, но препарат для борьбы именно с сенной лихорадкой появился впервые.

В его основе лежат пептиды, выделенные из пыльцы трав и модифицированные таким образом, чтобы не связываться с антителами, которые вызывают иммунную реакцию. Так учат организм воспринимать частички пыльцы как безопасные.

В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 180 пациентов, вакцина против аллергии на пыльцу трав уменьшила симптомы не менее чем на 25% в течение двух лет. У некоторых пациентов цифра доходила до 60%.

Исследователи считают, что ежегодные прививки полностью вылечат от симптомов сенной лихорадки. Наиболее эффективным был следующий график: пять инъекций перед сезоном цветения в первый год терапии, и по одной в последующие.

Вакцину (которую авторы работы считают, что лучше называть лекарством) можно будет модифицировать для борьбы с симптомами аллергии на пыльцу березы, амброзии и даже кошачью шерсть.

Также среди дальнейших планов исследователей - разработать профилактический вариант вакцины, который позволит предупреждать симптомы болезни еще до того, как они появятся. Вторая фаза исследований начнется в 2019 году, а в 2021 году препарат должен выйти на рынок.

Исследователи также намерены бороться с аллергией с помощью новых препаратов. Разработанная ими таблетка на основе пыльцы снимает симптомы болезни так же успешно, как и инъекции.

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