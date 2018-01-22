Ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу. Как это работает
Об этом сообщает Telegraph.
От аллергии на пыльцу трав, также известной, как сенная лихорадка, страдает около 18 млн человек в одной только Британии. Вакцины против аллергии разрабатываются уже довольно давно, но препарат для борьбы именно с сенной лихорадкой появился впервые.
В его основе лежат пептиды, выделенные из пыльцы трав и модифицированные таким образом, чтобы не связываться с антителами, которые вызывают иммунную реакцию. Так учат организм воспринимать частички пыльцы как безопасные.
В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 180 пациентов, вакцина против аллергии на пыльцу трав уменьшила симптомы не менее чем на 25% в течение двух лет. У некоторых пациентов цифра доходила до 60%.
Исследователи считают, что ежегодные прививки полностью вылечат от симптомов сенной лихорадки. Наиболее эффективным был следующий график: пять инъекций перед сезоном цветения в первый год терапии, и по одной в последующие.
Вакцину (которую авторы работы считают, что лучше называть лекарством) можно будет модифицировать для борьбы с симптомами аллергии на пыльцу березы, амброзии и даже кошачью шерсть.
Также среди дальнейших планов исследователей - разработать профилактический вариант вакцины, который позволит предупреждать симптомы болезни еще до того, как они появятся. Вторая фаза исследований начнется в 2019 году, а в 2021 году препарат должен выйти на рынок.
Исследователи также намерены бороться с аллергией с помощью новых препаратов. Разработанная ими таблетка на основе пыльцы снимает симптомы болезни так же успешно, как и инъекции.
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